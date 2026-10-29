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Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА сейчас работают экстренные службы.

До этого были сбиты пять беспилотников, летевших на столицу.

1214 украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать российские регионы ночью.

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