Более 20 летевших в Москву самолетов перенаправлены в другие города

Более 20 самолетов, летевших в аэропорты Москвы, перенаправили в другие города из-за действующих ограничений по безопасности, сообщает ТАСС .

В частности, на посадку в Нижний Новгород и Петербург отправили рейсы, следовавшие в аэропорт Домодедово из Баку и Калининграда.

В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие же меры были введены аэропортах Внуково и Домодедово.

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