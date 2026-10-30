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В Днепропетровске после взрывов начались перебои со светом

Общество

В Днепропетровске на Украине после взрывов во время воздушной тревоги начались перебои со светом, сообщает «Страна.ua».

В Днепропетровске перебои со светом после взрыва», — говорится в сообщении.

Ряд украинских СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. В регионе в это время была объявлена воздушная тревога.

Ранее армия РФ поразила ракетные комплексы NASAMS норвежского производства в Запорожской и Днепропетровской областях.

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