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Сварщик Запорожской АЭС погиб в результате атаки беспилотника

Происшествия

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки беспилотника, сообщает RT.

Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции.

«… сегодня в результате удара беспилотника погиб сотрудник ЗАЭС», — сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ усилили атаки по Энергодару и ЗАЭС.

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