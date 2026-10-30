Сварщик Запорожской АЭС погиб в результате атаки беспилотника

Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции.

«… сегодня в результате удара беспилотника погиб сотрудник ЗАЭС», — сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ усилили атаки по Энергодару и ЗАЭС.

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