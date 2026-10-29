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Росавиация: в аэропорту Шереметьево ввели ограничения

В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«… введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила пять БПЛА, летевших в сторону Москвы.

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