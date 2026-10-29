сегодня в 23:00

В Чехове два подростка пострадали в ДТП

В Чехове произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка, сообщили в пресс-службе Чеховской городской прокуратуры.

ДТП произошло возле домов, расположенных по улице. По предварительной информации, 15-летний подросток, управляя питбайком, совершил столкновение с автомобилем «Хендай».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир питбайка получили телесные повреждения. Обоих госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности детей, отметили в прокуратуре.

Ранее в городском округе Домодедово на повороте к деревне Зиновкино 29 октября произошло жесткое ДТП с участием двух грузовиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.