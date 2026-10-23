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Опубликовано видео поражения комплексов NASAMS под Запорожьем и Днепропетровском

Спецоперация
1:06

Армия РФ поразила ракетные комплексы NASAMS норвежского производства в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает РЕН ТВ.

«Статус цели: к уничтожению», — написано на видео с мест проведения СВО.

Там показано, как российские бойцы ликвидировали военные цели.

Кроме того, ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ П-18 «Малахит» в Днепропетровской области.

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