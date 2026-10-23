В Подмосковье более 46,7 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг

Более 46,7 тыс. новорожденных в Московской области с начала 2026 года обследовали на 38 генетических заболеваний. Диагнозы подтвердились в 90 случаях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неонатальный скрининг в Подмосковье включает обследование на 38 генетических заболеваний, в том числе нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию (СМА).

«Раннее выявление наследственных заболеваний и своевременное начало терапии под постоянным наблюдением врачей — ключевые задачи неонатального скрининга. С начала года в Подмосковье обследование прошли более 46,7 тыс. новорожденных, в 90 случаях диагноз подтвердился. Все дети находятся под диспансерным наблюдением», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для исследования в первые дни жизни ребенка берут кровь из пятки. Если выявлены отклонения от нормы, специалист медицинской организации связывается с родителями и разъясняет дальнейшие действия.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатные звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.