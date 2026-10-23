В Подмосковье более 2,1 тыс детей пролечили зубы под общим наркозом

Более 2,1 тыс. детей в Московской области с начала года получили стоматологическую помощь под общим наркозом. Такое лечение проводят по медицинским показаниям в пяти медорганизациях региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стоматологическое лечение под общим наркозом проводят в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства.

«В таких случаях применяется общий наркоз, который позволяет врачам выполнить необходимые манипуляции, а маленькому пациенту — избежать боли и стресса. С начала года в Подмосковье уже более 2,1 тыс. детей пролечили зубы под общим наркозом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Помощь доступна детям до трех лет, а также несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, при которых невозможно провести лечение под местной анестезией.

Перед процедурой ребенок проходит обследование. По его результатам врачи оценивают возможность лечения под наркозом. После процедуры пациент несколько часов остается под наблюдением медиков. При стабильном состоянии и отсутствии осложнений его отпускают домой.

Лечение проводят бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Направление можно получить у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.