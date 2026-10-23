Азербайджан может стать нишевым каналом экспорта российского газа в Европу, если SOCAR нарастит закупки у «Газпрома» для внутреннего потребления, а высвободившиеся объемы направит в ЕС. Конкретных цифр и экономического обоснования пока нет, но логика замещения выглядит реалистичной, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Интерес SOCAR к закупкам газа у «Газпрома» обозначил вице-президент азербайджанской компании. Как заявил Скрябин, конкретные объемы и экономическое обоснование пока не раскрыты: представитель SOCAR отметил, что цифр нет и речь идет лишь об отражении текущих намерений.

Наиболее вероятная логика, по мнению эксперта, связана с потребностью Азербайджана сбалансировать собственный газовый рынок. Страна одновременно наращивает экспорт в Европу, и для покрытия внутреннего спроса ей может быть выгоднее докупать российский газ, высвобождая свои объемы под более маржинальные европейские поставки.

«Описанный потенциальный механизм косвенного замещения вполне реалистичен: если SOCAR нарастит закупки у „Газпрома“ для собственного внутреннего потребления, а высвободившиеся объемы сможет направить на экспорт в ЕС, то этот проект может стать нишевым каналом экспорта для российского газа», — пояснил Скрябин.

Однако ключевой вопрос — в условиях продажи «голубого топлива» азербайджанской стороне, резюмировал эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.