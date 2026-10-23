В Барнауле двое школьников погибли, пытаясь впечатлить сверстниц

Трагедия произошла несколько дней назад на проспекте Ленина. Две девушки шли по улице, во время прогулки к ним подошли парни, которые для знакомства решили впечатлить сверстниц. Затем школьники поднялись на 15-й этаж многоэтажки, откуда сорвались вниз. От полученных травм оба погибли на месте.

По предварительным данным, подростки были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них активно занимался хоккеем и вел здоровый образ жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причины происшествия.

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