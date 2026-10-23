В Реутове завершили пятый этап модернизации контейнерных площадок

Реутов выполнил план обновления контейнерных площадок на 2026 год: в городе модернизировали 10 объектов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы провели по региональной программе, инициированной министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ее цель — создать удобную инфраструктуру для сбора и утилизации отходов и снизить риск их перенакопления.

В Реутове обновили площадки по адресам: улица имени академика В. Н. Челомея, 9; Юбилейный проспект, 9 и 72; Комсомольская улица, 14 и 22; улица Котовского, 7; Транспортная улица, 31; улица Дзержинского, 3; улица Калинина, 8; Новая улица, 14, корпус 3.

На площадках расширили площадь для дополнительных баков и бункера для крупногабаритных отходов, смонтировали новые конструкции в соответствии со стандартами и установили дополнительные контейнеры. Особое внимание уделили обустройству подъездных путей ко всем точкам сбора отходов.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщал, что за 2024–2025 годы в регионе модернизировали 2 120 контейнерных площадок. План на 2026 год составляет около 1 тыс. объектов. Наибольший объем работ запланирован в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах, Раменском, Одинцовском округе, Подольске, Ленинском округе, Балашихе и Солнечногорске.

На 2027–2028 годы запланировано обновление еще 2 800 площадок. В 2026 году 500 площадок построят из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. По словам министра, такие конструкции долговечнее и практичнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.