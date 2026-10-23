В Подмосковье работают свыше 3 тыс сельских старост

Сельские старосты представляют интересы жителей в 37 муниципальных образованиях Подмосковья. Их число превышает три тысячи. Данные приурочены ко Дню сельского старосты, который отмечается 23 октября, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

День сельского старосты отмечают в Московской области ежегодно 23 октября. Мособлдума установила праздник законом в 2023 году.

«Сегодня в регионе свою деятельность осуществляют свыше трех тысяч сельских старост. Институт старост действует в 37 муниципальных образованиях», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.

Старосты представляют интересы сельских жителей, помогают решать местные вопросы, сообщают о проблемах и участвуют в развитии территорий. По словам депутата, для них ввели единое удостоверение и специальный нагрудный знак, законодательно закрепили статус муниципальных советов старост. Участвовать в сходах по выборам старост теперь могут и жители без местной регистрации, если у них есть в собственности жилой дом в этом населенном пункте.

Советы старост созданы в шести муниципалитетах, еще в двух их формируют. Нагрудные знаки установлены и выданы в семи муниципалитетах. На местах также предусмотрены денежные выплаты, компенсации, материально-техническое обеспечение и другие поощрения.

В Воскресенске старост освобождают от земельного налога, в Луховицах и Павлово-Посадском округе оплачивают мобильную связь. В ряде муниципалитетов проводят конкурсы «Лучший староста». Практически во всех городах предусмотрены первоочередной прием должностными лицами, консультации и предоставление нормативных актов.

Барсуков подчеркнул, что развитие института старост и обмен лучшими практиками поддержки продолжатся.

«Ваш труд требует мудрости, терпения, неравнодушия и умения слышать людей. Пусть ваши добрые начинания находят понимание и поддержку, а рядом всегда будут единомышленники», — отметил депутат в поздравлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.