Минфин изучает возможность легализации онлайн-казино в России

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство изучает возможность легализации онлайн-казино в РФ по аналогии с регулированием букмекерской деятельности, сообщает ТАСС .

«Во многих странах действует также практика легализации, то есть регулирования этой деятельности. Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Он подчеркнул, что потенциал доходов от нелегального рынка онлайн-казино аналогичен легальному и может достигать около 100 млрд рублей в год.

Замминистра Минфина добавил, что на форумах обсуждались различные подходы к работе с нелегальными онлайн-казино.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.