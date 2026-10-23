USD
Доллар США
81,13
-1.03 %
EUR
Евро
91,14
-0.87 %
CNY
Китайский Юань
12,15
-1.10 %
GBP
Фунт стерлингов
108,58
-1.06 %

Минфин изучает возможность легализации онлайн-казино в России

Экономика
Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство изучает возможность легализации онлайн-казино в РФ по аналогии с регулированием букмекерской деятельности, сообщает ТАСС.

«Во многих странах действует также практика легализации, то есть регулирования этой деятельности. Также, как мы регулируем букмекеров, мы сейчас все опции эти изучаем», — сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Он подчеркнул, что потенциал доходов от нелегального рынка онлайн-казино аналогичен легальному и может достигать около 100 млрд рублей в год.

Замминистра Минфина добавил, что на форумах обсуждались различные подходы к работе с нелегальными онлайн-казино.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.