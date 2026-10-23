Добыча редких металлов в обход России: какими будут последствия

Всемирный банк планирует увеличить финансирование проектов по добыче критически важных минералов в 5 раз — до 19 млрд долларов в 2026–2030 годах, уже определены 20 стран-партнеров. Прямого участия Россия в инициативе не принимает, но для отечественного горнодобывающего сектора это обернется усилением конкуренции и снижением премии за дефицитность ресурсов, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Пятикратный рост финансирования добычи критических минералов — инициатива, которая обещает изменить расстановку сил на мировом сырьевом рынке. По словам Скрябина, это заметно ускорит ввод новых добывающих и перерабатывающих мощностей в странах-партнерах. Уже определены 20 государств, с которыми запущены первые страновые соглашения.

Для мирового рынка такой сценарий означает диверсификацию предложения от текущих доминирующих игроков — прежде всего Китая в переработке — и потенциальное смягчение узких мест в цепочках поставок редких металлов. Однако, подчеркнул эксперт, эффект будет заметен лишь со временем: от начала финансирования до ввода в эксплуатацию может пройти 3–5 лет и более.

Россия в инициативе напрямую не участвует, но косвенные последствия для отрасли все же есть.

«Негативный эффект будет через дополнительное предложение от новых активов, усиление конкуренции на глобальном рынке и снижение премии за дефицитность этих ресурсов», — пояснил Скрябин.

Кроме того, по его словам, речь идет о более широкой геополитической тенденции — выстраивании альтернативных России и Китаю цепочек поставок критического сырья. В перспективе это также может стать вызовом для российских компаний.

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