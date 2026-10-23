МосОблЕИРЦ начал принимать онлайн-платежи за ЖКХ цифровым рублем

Жители Подмосковья получили возможность оплачивать коммунальные услуги цифровым рублем дистанционно — через сайт и приложение МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Раньше МосОблЕИРЦ принимал цифровые рубли только в офисах с помощью менеджера. Теперь оплата доступна в личном кабинете на сайте расчетного центра, на странице моментальной оплаты и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». По данным центра, жители уже совершили несколько десятков онлайн-платежей.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которую выпускает Банк России. Комиссия за переводы и платежи не взимается. Для оплаты необходимо открыть специальный счет в приложении банка, подключенного к платформе регулятора.

При оплате онлайн нужно выбрать способ «Цифровой рубль Банка России». Система перенаправит пользователя в банковское приложение для подтверждения операции.

В офисе необходимо сообщить менеджеру о желании оплатить услуги цифровым рублем, отсканировать смартфоном QR-код на экране платежного терминала и подтвердить операцию в приложении банка.

«Сейчас Единый расчетный центр Подмосковья меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. Мы, в первую очередь, внедряем новые цифровые технологии — в офисах, торговых центрах и МФЦ уже устанавливаются терминалы и видеоконсультанты», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, основные вопросы жителей касаются задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. Проведенный анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.