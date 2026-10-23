В Дмитровском округе строят газопроводы в деревне Давыдково

Мособлгаз прокладывает около 400 метров газопроводов высокого и среднего давления в деревне Давыдково Дмитровского городского округа. Завершить работы планируют в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз строит газопроводы высокого и среднего давления в деревне Давыдково Дмитровского городского округа. Общая протяженность новых сетей составит около 400 метров.

Трассу прокладывают открытым траншейным способом и закрытым — методом горизонтально-направленного бурения. Для строительства используют полиэтиленовые трубы диаметром до 160 мм.

Для снижения давления газа установят шкафной регуляторный пункт. Он обеспечит безопасную и бесперебойную подачу газа в дома новых абонентов.

Завершить работы планируют в IV квартале 2026 года. Жители уже могут подать заявку на подключение в личном кабинете клиента Мособлгаза, на портале «Госуслуги» или через Единого оператора газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.