Артисты и блогеры выступят на препати премии «Звезды Хайпа» в «Депо»

На сцену выйдут Kamil KiKiDo, Бьянка, АКУЛИЧ, HOLLYFLAME, Мирослава и Злата Быковы, Максим Лутчак, AminKa и другие исполнители.

«Для нас „Звезды Хайпа“ — это всегда возможность удивлять, экспериментировать и показывать артистов с неожиданной стороны. Нам хочется, чтобы у зрителей была возможность погрузиться в эту энергию и драйв еще до самого шоу. Поэтому 30 октября приглашаем всех в „Депо“ — будет много музыки, неожиданных встреч и выступлений, которые зададут настроение в преддверии премии», — рассказала создатель проекта, музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

Церемония пройдет 12 ноября в VK Stadium («ВК Стадиум»). Премия объединяет исполнителей и блогеров. «Русская Медиагруппа» оформит площадку как Город Хайпа: артисты сыграют жителей, соседей и работников городских служб. Сценические истории посвятят повседневной жизни, романтике и мечтам. Вместо статуэток победителям вручат табуретки — символ начала самостоятельной жизни.

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