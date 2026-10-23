В Подольске провели конференцию о традициях и народном единстве

Научно-практическая конференция «Сила традиций: путь к единству» прошла 22 октября в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске. Встреча ко Дню народного единства собрала около 650 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участниками конференции стали этнографы, фольклористы, руководители любительских коллективов народного творчества, мастера декоративно-прикладного искусства и другие специалисты.

Почетными гостями были депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Е. А. Лобышева; заместитель начальника управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН В. В. Косенков; заведующая отделом нематериального этнокультурного достояния Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова М. А. Жучкова. Директор этого учреждения Т. В. Пуртова выступила с видеообращением.

Доклады представили художественный руководитель московского ансамбля «Беседушка» Анна Гречина, руководитель структурного подразделения центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» при Дворце культуры «Октябрь» в Подольске Елена Бессонова, директор Белгородского государственного центра народного творчества Матвей Растворцев и заведующий сектором традиционной народной культуры Брянского областного методического центра «Народное творчество» Иван Булаткин.

На конференции представили проект «Вышитая карта Подмосковья». Его создали 75 мастеров из учреждений культуры всех 56 муниципалитетов региона. Карта объединяет фрагменты в форме силуэтов муниципальных округов. На каждом вручную вышиты культурные коды территорий, отражающие их историю, знаковые места и связанных с ними великих личностей.

Встреча завершилась органным концертом, в программу которого вошли произведения с национальным колоритом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.