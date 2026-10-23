Мособлгаз подключил к газу 300-й дом в СНТ с начала года

Мособлгаз с начала года подключил к газу 300 домов в садовых товариществах по программе социальной газификации. Юбилейным абонентом стала Дарья Расторгуева, владелица дома в Егорьевском ТСН «Улыбка», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Дарья Расторгуева — фитнес-тренер и персональный инструктор, с 2016 года — многократная участница и победительница соревнований по женскому бодибилдингу в категории «Фитнес-бикини». Жизнь в частном доме помогает ей поддерживать форму: здесь есть свежий воздух, баня, огород и два курятника. Теперь в доме появилось газовое отопление.

«До газа мы отапливались и дровами, и пеллетами, и электричеством. От дров в доме грязно, пеллеты — очень хлопотно, а электричество — дорого. Газовое отопление в разы дешевле, безопаснее, проще, с ним дом всегда прекрасно прогрет!» — поделилась Дарья.

По ее словам, даже при отключении света дом долго сохраняет тепло, а сэкономленные деньги можно потратить на детей, образование и обустройство жилья.

В апреле 2024 года правительство РФ приняло постановление № 484. Оно распространило социальную газификацию на садоводческие некоммерческие товарищества в границах газифицированных населенных пунктов. К настоящему времени газопроводы построены в 20 СНТ Московской области.

«С начала года уже для 300 семей, которые проживают в границах СНТ, жизнь стала комфортнее и экономически выгоднее. Программа социальной газификации садовых товариществ — важный шаг к повышению качества жизни в частном секторе Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр добавил, что охват программы продолжат расширять, чтобы газ стал доступен большему числу жителей региона.

Для участия в программе дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в установленном порядке. К заявке необходимо приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.