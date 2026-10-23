В Наро-Фоминске завершают капремонт кардиологического отделения больницы

В кардиологическом отделении Наро-Фоминской больницы идут пусконаладочные работы. Здание готовят к передаче больнице: затем специалисты завезут оборудование и проведут уборку перед приемом пациентов.

«Готовимся передать здание больнице, чтобы специалисты могли завезти оборудование и навести идеальную чистоту. После этого отделение будет полностью готово к работе», — рассказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Евгений Мелентьев.

23 октября он осмотрел помещения и проверил их оснащение и работу систем. В ходе капремонта строители укрепили фундамент, установили просторные лифты, наладили электропитание и заменили трансформатор. В отделении есть свет, вода и тепло, лифты работают.

В здании обустроили приемное отделение с отдельным фильтр-боксом, отделение интенсивной терапии и стационар на 34 койки. В палатах установили современные кровати, в каждой предусмотрен санузел с душем. Для вызова медперсонала оборудовали тревожные кнопки: сигнал с них мгновенно поступает на монитор сестринского поста.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.