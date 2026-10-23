В Коломне школьникам рассказали о современных киберугрозах

Учащиеся гимназии № 2 в Коломне обсудили, как выявить интернет-мошенников, почему не следует передавать незнакомцам данные банковских карт и чем чревата роль дроппера. На встречу к ним пришли старший помощник Генпрокурора РФ по особым поручениям Игорь Мясников, Коломенский городской прокурор Сергей Чернышов и заместитель главы администрации городского округа Коломна Лариса Лунькова, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Главный акцент участники разговора сделали на опасностях, подстерегающих подростков в цифровой среде, а также на ответственности за поступки в сети.

Игорь Мясников обстоятельно посвятил школьников в риски, связанные с разглашением личной информации и втягиванием в криминальные схемы. В частности, он пояснил, почему не стоит соглашаться на подозрительные предложения предоставить свою банковскую карту или учетную запись за деньги.

Даже когда человек не догадывается о преступных замыслах другого лица, ситуация требует внимательного анализа, а последствия бывают серьезными.

На встрече учащимся растолковали, что представляют собой фишинг, кардинг и сваттинг, как работают злоумышленники и какими путями стараются привлечь несовершеннолетних к противоправной деятельности. Для большей наглядности школьникам продемонстрировали обучающие видеоролики.

В завершение ученики и педагоги обращались с вопросами к представителям прокуратуры и получали пояснения по волнующим их ситуациям.