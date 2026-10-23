Конференцию «Больше чем обучение», которая проводится уже в десятый раз, открыла дискуссия «Как найти свое „зачем“ и мотивацию двигаться вперед?» с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Высокие темпы развития искусственного интеллекта — один из самых больших вызовов сегодня, отметил Герман Греф. Нарастает неопределенность. ИИ начинает выполнять задачи, которые считались исключительно человеческими. Мы все чаще реагируем на изменения вместо того, чтобы создавать их самим. Отсюда возникают кризисы определенности, человеческой идентичности и субъектности. Искусственный интеллект становится ключевым драйвером перемен на уровне государств, компаний и людей. Но на этом фоне самое важное — ответить на главный вопрос: зачем? Что движет нами и к чему мы стремимся?

Герман Греф подчеркнул, что главное здесь — отделить самореализацию от самоутверждения, не подменять одно другим.

«В жизни мы часто мечтаем заняться самореализацией, но занимаемся самоутверждением. На вопрос „зачем?“ отвечает самореализация, которая заложена в нас органично. Конфликт между самореализацией и самоутверждением находится в природе человека. Занимаясь самоутверждением, человек не отвечает на вопрос „зачем?“, а реализует собственное эго. А от самореализации он получает радость и ощущение того, что занимается своим делом. Про таких людей говорят — светлый человек», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Отвечая на вопрос из зала о том, что делать с самореализацией, к которой может стремиться ИИ как новый субъект, Герман Греф подчеркнул, что пока искусственный интеллект еще ребенок. Любая большая языковая модель — это всего лишь продукт наших собственных знаний. Она обучается только на тех массивах, которые мы ей даем. Построить на таком фундаменте суперинтеллект нельзя, считает Президент банка. Для этого потребуется перестроить саму логику. Поэтому суперинтеллект возникнет, когда ИИ научится понимать физику мира, познавать его через разные сенсоры и начнет постигать мир не на основе наших познаний, а на основе собственных выводов. В этом направлении сейчас движется физический искусственный интеллект (physical AI).

«Нужно смотреть на глубину ответа искусственного интеллекта, а не на его скорость. Сейчас ИИ дает правильный каркас, но он требует переосмысления. Последнее, что мне придет в голову, это посоветоваться с ИИ по поводу собственных чувств, потому что в них очень много невербального. Здесь нужен именно человек, который умеет чувствовать и сопереживать», — пояснил Герман Греф.

Конференция «Больше чем обучение» — проект СберУниверситета про обучение и развитие, который в 2026 году проходит в десятый раз. Тема года — «Научиться оптимизму: как найти новые возможности в современном мире». В 2026 году у конференции появились очные площадки в регионах России, а всего на ней выступили более 50 спикеров из бизнеса, науки, образования и искусства. Среди них — Герман Греф, Дэвид Иглмен, Александр Аузан, Андрей Курпатов и многие другие эксперты.