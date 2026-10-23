Эксперт Сумароков: семьи с низким доходом тратят на ставки больше богатых

Российский рынок азартных игр оценивается в 5–10 трлн рублей, причем около половины оборота приходится на теневой сектор. При этом с 2026 года букмекеры платят новые налоги, которые должны сделать отрасль прозрачнее и увеличить поступления в бюджет. Однако азартные игры могут не помогать людям выбраться из финансовых трудностей, а, напротив, усиливать их. Об этом РИАМО заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков.

Рост популярности казино, игр и ставок сопровождается ростом обеспокоенности по поводу распространения онлайн-гемблинга. Врачи и сторонники более активного регулирования предупреждают о росте числа случаев игровой зависимости, отмечает он.

При этом азартные игры оказывают неодинаковое влияние на разные слои общества. Исследования свидетельствуют, что казино, букмекерские конторы и лотерейные пункты непропорционально сосредоточены в районах с низким уровнем дохода и в этнических сообществах. Активно рекламируются они и в экономически неблагополучных районах — с призывами, обещающими «надежду», «мечты» и «бегство от реальности».

«Однако реальность такова, что семьи с низким доходом тратят на азартные игры значительно большую долю своего дохода, чем более обеспеченные семьи. Чаще всего в лотереях участвуют люди с наименьшим располагаемым доходом», — отмечает Сумароков.

Финансовые потери усугубляют порочный круг бедности, долгов и нестабильности в жилищной сфере.

«Вместо того чтобы стать выходом из бедности, фактически азартные игры функционируют как регрессивная экономическая система, переводя богатство от бедных к корпорациям», — подчеркивает эксперт.

Многие склонны полагать, что доходы от азартных игр можно перераспределять через бюджет для финансирования образования или инфраструктуры. Однако в этом есть этическое противоречие, поскольку нередко доходы получаются за счет роста числа банкротств, распада семей и кризисов психического здоровья, включая депрессию и суицид.

С распространением онлайн-гемблинга бизнес использует большие данные, алгоритмы и таргетированную рекламу, чтобы выявлять и удерживать пользователей.

«Реклама азартных игр заполонила спортивные трансляции, социальные сети и мобильные приложения, часто ориентируясь на молодежь и людей, испытывающих финансовые трудности. Такой таргетированный подход напоминает методы, используемые в табачной промышленности», — говорит Сумароков.

Вред от азартных игр распространяется далеко за пределы личности игрока: неплатежеспособность, эмоциональные травмы, семейные конфликты и рост преступности. Социально ответственный подход, по мнению эксперта, предполагает ужесточение регулирования, ограничения на рекламу, просвещение населения, альтернативные модели получения дохода и системы поддержки для пострадавших.