Более 300 проектов КРТ бюджетом около 4 трлн руб. реализуются в России при финансовой поддержке Сбера

«Сбер одобрил финансирование 308 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на 3,9 трлн рублей. Мы поддерживаем жилищные проекты, в которых застройщики берут на себя обязательства по строительству дорог, сетей и социальных объектов. Это важная задача. Однако полное перекладывание затрат на строительство инфраструктуры на девелоперов создает серьезную финансовую нагрузку. На инфраструктуру может приходиться до 20% бюджета проекта, в том числе на социальную — 5–7%. Выходом для всей России может стать переиспользование опыта Москвы — механизма инфраструктурного платежа, который уже доказал свою эффективность. Он позволяет системно распределять обязательства. Там, где этот опыт не применим в чистом виде, решением должен выступать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Важно, чтобы и КРТ, и ГЧП работали в единой концепции, где все объекты — от жилья до дорог и школ — находятся у единого застройщика-заказчика. Это гарантирует целостность среды. Для скорейшей реализации данных инициатив нужны изменения в законодательстве, и мы рассчитываем, что совместно с органами власти и профессиональным сообществом нам удастся такие решения внедрить», — отметила управляющий директор, руководитель управления финансирования недвижимости департамента кредитных продуктов и процессов Сбербанка Светлана Назарова.

Финансирование строительства инфраструктуры подразумевает длительные сроки окупаемости, поэтому механизм концессии и долгосрочные обязательства сторон обеспечивают необходимую стабильность для инвесторов.

«По действующему регулированию концессия оптимальна. Однако по региональным проектам финансирование инфраструктуры за счет девелопера часто снижает эффективность проекта. В таких случаях требуются отдельные механизмы партнерства. Наиболее удобный вариант — инфраструктурный платеж, который успешно применяется в Москве. Я считаю, необходимо ускорить его внедрение во всех регионах страны, а также урегулировать применение концессий в проектах комплексного развития территорий», — добавила Светлана Назарова.