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До 12 новых станций: как будет развиваться метро в Подмосковье до 2035 года

Столичное метро планируют продлить по семи направлениям в сторону Московской области. Новые линии должны связать мегаполис с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Ленинским и Одинцовским округами.

В перспективе развитие подземки улучшит транспортную доступность для 3,7 млн жителей региона, а новые участки метро смогут перевозить около 600 тыс. пассажиров в сутки. Основной горизонт реализации данной программы — 2030–2035 годы.

На сегодняшний день в Подмосковье работают две станции метрополитена — «Мякинино» в Красногорске и «Котельники». В планах в ближайшие годы значительно расширить сеть.

Перспективная программа развития метро, представленная в сентябре этого года, предусматривает семь направлений и до 12 новых станций в Московской области. После реализации проектов в зоне обслуживания метро будет проживать около трети населения Подмосковья.

Эта программа формируется совместно Москвой и Подмосковьем. В сентябре вопросы развития подземки обсуждали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Речь идет не об отдельных предложениях по взведению станций, а о комплексной программе, охватывающей крупнейшие и самые плотно населенные территории вокруг мегаполиса.

Метро в Красногорск

Так, одним из наиболее проработанных направлений станет продление Рублево-Архангельской линии метрополитена. Новый участок будет длиной около 6 км. Он должен пройти от будущей станции «Новорижская» до «Изумрудных холмов». На нем построят две станции — «Красногорск» и «Изумрудные холмы».

Разработка проекта участка в 6 км уже ведется. А предшествующая часть Рублево-Архангельской линии подземки продвинулась значительно дальше: участок в сторону «Новорижской» находится в стадии строительства.

В перспективе вся Рублево-Архангельская линия сможет перевозить свыше 250 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что развитие данного направления улучшит транспортную доступность более чем для 610 тыс. человек.

Продление в Химки

В планах и продление Таганско-Краснопресненской линии от «Планерной» в сторону Куркина и Химок. Длина нового участка — около 5 км. На нем предварительно предусмотрены новые станции «Химки» и «Куркино».

Градостроительная подготовка по этому проекту уже началась. Специалисты разрабатывают проект планировки. Окончательные параметры участка метро до Химок еще предстоит закрепить документацией.

Ориентиром для размещения станции метро «Химки» называется район Куркинского шоссе, а «Куркино» будет конечной станцией нового участка.

Предварительно, развитие Таганско-Краснопресненской линии улучшит транспортную доступность примерно для 454 тыс. жителей столицы и области.

Калужско-Рижская линия до Мытищ

Эту линию метро в планах продлить от «Медведкова» примерно на 3,5 км в сторону подмосковных Мытищ.

На территории области построят станцию «Мытищи». Ее точное расположение еще не определено. Площадку для новой станции выберут при подготовке проекта планировки территории.

Прогнозируемый пассажиропоток там превышает 50 тыс. человек ежесуточно.

Продление городской подземки в данном направлении должно повысить транспортную доступность примерно для 540 тыс. человек.

От «Гольянова» до Балашихи

Арбатско-Покровскую ветку метро по планам будут продлевать от строящейся станции «Гольяново» в сторону Балашихи.

Протяженность нового участка составит 8,3 км. Специалисты там возведут две станции — «Восточный» и «Балашиха». При этом станция «Восточный» будет находиться на территории столицы, а «Балашиха» — конечная в Подмосковье.

Проектирование участка начинается параллельно со строительством «Гольяново». Предварительно станцию «Балашиха» планируют разместить вдоль Щелковского шоссе.

Новый участок должен улучшить транспортное обслуживание Балашихи и восточных районов столицы. Общий заявленный охват этого направления составляет около 670 тыс. человек.

Сразу две линии — в Ленинский округ

Особое место в программе планов по строительство метрополитена занимает Ленинский округ. На его территории рассматриваются сразу два направления.

Первое — продление Люблинско-Дмитровской ветки от станции «Зябликово». Новый участок протянется на 6 км, он должен пройти в сторону Мисайлова. Ту, по предварительным планам, предусмотрены две станции — «Развилка» и «Володарское шоссе». Первая должна появиться в районе одноименного поселка, вторая — на территории совхоза им. Ленина вблизи Мисайлова. Точные площадки специалисты определят при разработке проекта планировки территории.

Второе направление — Бирюлевская линия. В перспективе данную ветку планируется продолжить через область в Новую Москву.

На подмосковном участке в планах сделать три станции: «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Для станции «Клубничные поля» как ориентир рассматривается район поселка Измайлово.

Указанные два направления должны улучшить транспортную доступность свыше чем для 690 тыс. жителей.

Филевскую линию продлят к Сколково

Одним из самых подготовленных проектов на сегодня остается продление «голубой» линии в сторону инновационного центра «Сколково».

Общая длина ее нового участка составит около 12 км. Проект планировки территории утвердили, что делает направление к ИЦ «Сколково» самым продвинутым с точки зрения градостроительной документации среди рассматриваемых веток.

На линии предусмотрено возведение пяти новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Этот участок пройдет как по Москве, так и по Одинцовскому округу, поэтому не все пять станций будут располагаться в области.

Особенно важным транспортным узлом на этом направлении должна стать станция «Сколково». Ее планируют создать около существующей станции МЦД-1 и связать с ж/д инфраструктурой и наземным транспортом.

«Медицинский центр» будет ориентирован на территорию международного медкластера, а остальные станции обеспечат транспортом новые жилые, деловые и научные районы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве метро в области на семи направлениях.

«В 2027 году откроется первая подмосковная станция „Липовая роща“. Это „графитовая“ ветка (Рублево-Архангельская линия — ред.). Ну, и дальше, как я уже сказал, она дойдет до „Изумрудных холмов“», — отметил губернатор.

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