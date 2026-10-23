Стартовал отбор кандидатов в военные вузы Минобороны России

С 20 октября по 25 декабря текущего года проходит XII Всероссийская информационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» по отбору кандидатов для комплектования первых курсов военных профессиональных образовательных организаций. Она организована по инициативе Министерства обороны РФ, сообщила пресс-служба министерства.

Цель акции — рассказать молодым людям о военных профессиях, возможностях профессионального обучения и мерах поддержки для тех, кто рассматривает службу в Вооруженных силах РФ.

Как отмечают организаторы, участие в акции — возможность для тех, кто планирует связать жизнь с военным делом, получить качественное образование и стать офицером. Тем, кто задумывается о поступлении в военные училища и институты Минобороны России, предлагают узнать подробности в период проведения акции.

Организаторы отметили, что выбрать военное образование стоит из-за престижа и стабильности, бесплатного обучения, последующего прохождения военной службы по контракту, физической и профессиональной подготовки, а также возможности служить Отечеству.