В Париже заколачивают витрины: власти ожидают новых протестов

В субботу во Франции запланированы протесты профсоюзов и активистов, а в пятницу владельцы азинов заколачивают витрины и убирают украшения, сообщает «Поток» .

Наученные опытом последних протестных мероприятий, владельцы магазинов начали заколачивать витрины и стекла фанерой. Также входы в брендовые бутики закрывают ширмами.

В день протестов в Париже закроются главные галереи, в числе которых Лувр и музей Орсе, а ярмарка современного искусства Art Basel Paris будет завершена досрочно.

Власти страны решили привлечь военных для разгона протестующих. Так, для охраны порядка в городе задействуют армию, спецподразделения, вертолеты, водометы и бронемашины. Количество полицейских планируют повысить на 20%.

На прошлых выходных Франция пережила одни из самых жестоких беспорядков за последние десятилетия. По некоторым данным, речь идет о 800 тыс. человек, вышедших на улицы. Большинство шествий были мирными, но на их фоне радикальные группы устроили погромы. О ситуации можно прочитать в материале РИАМО.

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