Священников обязали согласовывать публичные выступления

РПЦ изменила присягу для священников и диаконов, теперь они обязаны согласовывать публичные выступления с руководством, сообщает Ura.ru .

На сайте Московского патриархата отмечено, что священники и диаконы должны получать благословение священноначалия перед публичными выступлениями от имени РПЦ. Это касается соцсетей и других медиа. Подготовкой новых поправок занималась комиссия Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни.

Нововведение внес Священный синод РПЦ. Кроме того, обновленная присяга запрещает использовать соцсети и другие цифровые площадки для личной выгоды, дискредитации церкви или искажения ее учения.

Необходимость изменения документа объяснили тем, что действующая присяга не охватывает все вопросы, которые связаны с публичной деятельностью священнослужителей.

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