Глава Химок Инна Федотова провела личный прием жителей

Глава городского округа Химки Инна Федотова провела личный прием жителей. Формат открытого диалога позволяет напрямую обсуждать вопросы, которые действительно волнуют химчан, и находить решения по каждой конкретной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа поручила ответственным службам проработать возможные варианты действий в вопросе семьи ветерана СВО Дениса Александровича относительно дороги и газификации участка. Ситуация взята на контроль до принятия решения.

Жительница Ленинского проспекта Нина Алексеевна попросила помочь разобраться с расчетами субсидии на жилищно-коммунальные услуги. К решению подключат специалистов администрации, чтобы оказать максимальную поддержку.

«Личный прием — это не формальность, а прямой разговор о том, что действительно волнует химчан. За каждым вопросом стоит конкретная жизненная ситуация, и наша задача — не просто выслушать, а найти решение», — отметила Инна Федотова.

Работа с жителями — одно из ключевых направлений деятельности администрации. В округе регулярно проходят личные приемы и выездные администрации, встречи с горожанами во время обходов и ежедневный анализ обращений.

Кроме того, как заявил ранее губернатор региона Андрей Воробьев, одним из приоритетных направлений является поддержка участников боевых действий. В рамках этой системной работы в Химках ведется строительство Центра поддержки участников СВО и их семей — пространство, которое позволит оперативно решать широкий круг вопросов, от юридических и бытовых до социально‑психологических.