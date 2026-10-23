Генпрокуратура Белоруссии проверит Егора Крида на реабилитацию нацизма

В ходе мониторинга Сети был обнаружен клип Крида, в котором артист предстал в лонгсливе с изображением героя военной драмы «Иди и смотри». Дизайнеры создали изображение на основе афиши фильма. Они добавили главному герою татуировку и пирсинг, а также надпись «Маркировка дистанции».

Клип рэпера вызвал широкий общественный резонанс и получил негативную оценку в социальных сетях и мессенджерах.

Белорусская Генпрокуратура предложила СК проверить клип Егора Крида на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа и других преступлений.

Музыкант уже извинился за скандальный лонгслив и заверил, что никого не хотел обидеть, а о фильме даже не слышал. Изображение в клипе Крид заблюрил.

Фильм Элема Климова «Иди и смотри» вышел на экраны в 1985 году. Картина, основанная на реальных событиях, разворачивается в 1943 году в оккупированной фашистами Белоруссии.

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