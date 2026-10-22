«Про фильм слышу впервые»: Егор Крид извинился за скандал с «Иди и смотри»

Российский певец Егор Крид в своем Telegram-канале публично извинился за появление в лонгсливе с постером советского фильма о войне «Иди и смотри» в клипе «Милый ублюдок». Он рассказал, что в срочном порядке заблюрил спорные кадры.

Исполнитель подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне для него священна. О существовании кинокартины «Иди и смотри» он ранее никогда не слышал и не знал об отсылке на принте.

По словам музыканта, вещь была куплена в обычном магазине в свободной продаже. Никакого политического или скрытого подтекста он в образ не вкладывал.

Певец искренне извинился перед всеми, кого задел этот инцидент. Также он добавил, что все сцены с лонгсливом в ролике оперативно размыли, а также пообещал в будущем тщательно проверять любые рисунки на приобретаемой одежде. Крид также упрекнул ряд интернет-ресурсов в спекуляциях на чувствительной теме ради громких инфоповодов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина жестко осудила появление певца в этом наряде, заявив о глумлении над памятью павших воинов и признаках реабилитации нацизма из-за татуировок и пирсинга, дорисованных герою военной ленты. Общественница расценила дизайнерскую коллаборацию как попытку стереть трагические страницы истории и призвала пресекать подобные провокации, отметив, что обратила внимание на клип после массовых жалоб пользователей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.