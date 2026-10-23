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Известного фаната «Зенита» с деменцией ищут уже 18 дней

В Ленинградской области с 5 октября ищут известного фаната ФК «Зенит» Виктора Левинзона, сообщает «Фонтанка» .

Мужчина ушел с участка в СНТ «Приютино», оставив дома телефон. Пропавшему 57 лет. Еще его знаю по прозвищу Директор.

В последний раз мужчину видели идущим вдоль Дороги жизни. По словам его супруги, Левинзон страдает деменцией.

Он был одет в синюю кофту на молнии с капюшоном, синие спортивные штаны, зеленые резиновые галоши. Его рост — около 170 см. Мужчина худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

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