Воробьев рассказал о строительстве метро в Подмосковье на 7 направлениях

Московский метрополитен по решению мэра города Сергея Собянина и его команды планируют продлить по 7 направлениям в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

В Красногорске эта ветка будет идти в сторону «СберСити» и «Изумрудных холмов».

«В День города наш президент (РФ Владимир Путин — ред.) запустил движение на первом участке новой Рублево-Архангельской линии от „Делового центра“ до „Бульвара Генерала Карбышева“. А это 8,7 км и пять станций. В 2027 году откроется первая подмосковная станция „Липовая роща“. Это „графитовая“ ветка. Ну, и дальше, как я уже сказал, она дойдет до „Изумрудных холмов“», — рассказал губернатор.

В Мытищах на «оранжевой» ветке станцию планируется разместить рядом с микрорайоном Ярославский. Она должна разгрузить Осташковское и Волковское шоссе. В Балашихе это «синяя» ветка, там предусмотрены станции «Восточный» и «Балашиха». Это заметно снизит нагрузку на Щелковское шоссе.

Что касается дорог, по словам Воробьева, главная задача — это найти решение по модернизации Щелковского шоссе, потому что оно проходит рядом с особо охраняемой территорией под названием Лосиный остров.

Таганско-Краснопресненскую линию тоже продлят — появятся станция «Химки» и «Куркино». Также большой блок связан с развитием Ленинского городского округа. Будет продлена Люблинско-Дмитровская линия, там предусмотрено строительство станций «Развилка» и «Володарское шоссе», которые помогут разгрузить Каширское шоссе.

Кроме этого, планируется продление Бирюлевской линии до станции «Клубничные поля», «Лопатино», «Дрожжино». Это около 13 км по территории Московской области, в Ленинском городском округе. И еще одно направление — это Филевская линия, которая протянется до «Сколково». Также этой веткой смогут пользоваться жители Одинцова.

«Поэтому сроки реализации — это коридор 2030–2035 год. Запускаться эта работа будет с приоритезацией определенной. Жителей будем обязательно информировать, потому что долго и много и в Балашихе, и в Мытищах говорили о метро, и сейчас есть беспокойство, не будет ли каких-либо срывов», — сказал губернатор.

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