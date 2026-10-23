Конькобежной школе «Комета» в Коломне исполнилось 65 лет

Особое внимание в народной программе «Единой России» уделяется развитию детско-юношеского спорта. За пять лет в регионе открылись сотни новых и обновленных спортобъектов, а число детей, занимающихся в спортивных секциях, выросло с 170 тысяч в 2021 году до более 235 тысяч в 2025 году. В этом году исполнилось 65 лет со дня основания специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Комета» в Коломне, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

За эти годы здесь воспитали 6 призеров Олимпийских игр, заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Более 150 коломенских спортсменов пополнили ряды сборной Московской области по конькобежному спорту.

Заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (в Турине и в Сочи) в командной гонке, депутат Мособлдумы от «Единой России» Екатерина Лобышева также является выпускницей школы.

«Это была настоящая школа жизни: тренеры учили нас не только технике бега, но и формировали характер. В большом спорте 90 процентов успеха — это ежедневная, порой тяжелая работа на тренировках. „Комета“ дала мне тот самый фундамент. Я до сих пор помню ранние подъемы и первые победы на соревнованиях. Именно здесь я поняла главное: чтобы чего-то добиться, нужно отдавать себя без остатка», — рассказала Екатерина Лобышева.

Пройдя путь от воспитанницы спортшколы до 20-кратной чемпионки России и призера Олимпийских игр, Екатерина признается: «Каждый шаг в спортивной карьере был сделан благодаря той системе подготовки, которая была заложена в „Комете“.

Воспитанник школы, один из лидеров в своем возрасте Матвей Жемеркин впервые пришел в «Комету» 11 лет назад.

«Здесь меня научили стоять на коньках, уверенно чувствовать себя на льду и быстро бегать. Теперь конькобежный спорт — большая часть моей жизни: мне нравятся тренировки, соревнования и ощущение, когда после упорной работы получается показать хороший результат. Моя цель — выиграть первенство России, а главное — выполнить норматив мастера спорта», — сказал Жемеркин.

По словам директора школы Николая Сутормина, народная программа дает возможность обучать детей в школе на бюджетной основе.

«Сегодня в „Комете“ занимаются около 900 воспитанников по направлениям: конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание. В мае 2026 года по просьбам жителей округа было открыто еще одно отделение — хоккей. Помимо того, что занятия в школе проводятся бесплатно, мы стараемся обеспечивать ребят необходимой для занятий экипировкой, организуем тренировочные сборы. Приоритет, безусловно, отдаем детям участников СВО», — поделился Сутормин.

С юными спортсменами работают 30 преподавателей, среди которых заслуженные тренеры России и мастера спорта международного класса.

Для молодого специалиста Павла Конычева, мастера спорта международного класса по конькобежному спорту, текущий учебный год — первый в карьере. Как молодой тренер он получает стимулирующие надбавки до 50% от оклада, предусмотренные народной программой. А тренер-преподаватель по шорт-треку Илья Бабин, работающий в школе 20 лет, стал участником губернаторской программы «Социальная ипотека».

«Спортшкола — это мой дом, где я живу и развиваюсь. Благодаря программе соципотеки мы с супругой, которая также работает в нашей школе, смогли приобрести комфортную квартиру, где сейчас растим маленького сына», — рассказал Илья Бабин.

Сегодня «Комета» работает на базе Конькобежного центра «Коломна» — современного спортивно-тренировочного комплекса, открытого в 2006 году. За двадцать лет центр стал ареной для всероссийских, европейских и мировых первенств по конькобежному спорту, шорт-треку и спидскейтингу, а также площадкой для тренировок спортсменов более чем 20 видов спорта.

За 5 лет по народной программе «Единой России» в Подмосковье модернизировали более 500 стадионов — от крупных арен до школьных площадок. Лесопарковые зоны массово переформатировали под активный отдых — там появились освещенные вело- и лыжные трассы, воркаут- площадки с тренажерами, зоны для командных игр. Благодаря созданию инфраструктуры в шаговой доступности регулярно спортом занимаются порядка 5 миллионов — около 60% жителей. Московская область — лидер страны по этому показателю.

В новую Народную программу от жителей поступили предложения по строительству 240 новых спортивных объектов и более 2800 дворовых площадок — на основе этих предложений будет сформирован новый пятилетний план развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.