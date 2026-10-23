В Лобне подготовили парки к зимнему сезону

Глава Лобни Анна Кротова 23 октября проверила готовность парков к зиме. Подрядчик подготовил технику, инвентарь и спецодежду для ежедневной уборки территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова оценила силы и средства для зимней уборки парков вместе с представителями министерства культуры и туризма Московской области, дирекции парков и подрядной организации «РОСТ».

Уборку и обслуживание территорий зимой будут проводить ежедневно. Подрядчик подготовил 3 трактора, 12 снегоуборщиков и 6 воздуходувок для очистки скамеек и малых архитектурных форм. Еще 2 электроцикла сотрудники будут использовать для оперативного передвижения по большим территориям.

За чистотой парков будут следить 32 рабочих. Их обеспечили зимней спецодеждой и ручным инвентарем. Для уборки подготовили 30 снеговых лопат, 10 ледорубов и 3 бензопилы для расчистки возможного ветровала.

«Прогулки по паркам в зимний сезон точно будут комфортными», — отметила Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.