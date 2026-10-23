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Глава Банка России Набиуллина назвала «самое неприятное» для экономики

Экономика

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сочетание сокращения предложения и ускорения спроса при высокой инфляции является нежелательным для экономики, сообщает РБК.

Глава регулятора отметила преобладание проинфляционных рисков и их наличие со стороны как предложения, так и спроса.

«Со стороны предложения это более медленное восстановление мощности, со стороны спроса остаются риски повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и большего бюджетного дефицита», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Геополитические факторы глава ЦБ вынесла в отдельную группу рисков. Они могут влиять на инфляцию как положительно, так и отрицательно. Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии, заключила Набиуллина.

Центральный Банк России на заседании в пятницу объявил решение по ключевой ставке и оставил ее без изменений — на уровне 14%.

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