ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений — 14%
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Центральный Банк России на заседании 23 октября объявил решение по ключевой ставке и оставил ее без изменений — на уровне 14%.
Большинство игроков рынка недвижимости ожидали, что на заседании 23 октября Банк России сохранит ключевую ставку 14%. Некоторые не исключали, что регулятор ужесточит прогнозы на 2027 год из-за высоких инфляционных ожиданий.
Часть экспертов допускали снижение показателя на 0,25 процентного пункта, однако этот сценарий считался менее вероятным. Причина — сохранение высоких инфляционных ожиданий, в том числе из-за повышения тарифов ЖКХ, а также проблемы с топливом и геополитическая нестабильность.
Для принятия решения по ключевой ставке анализируется текущая экономическая ситуация: инфляция, инфляционные ожидания, потребительский спрос, ситуация с кредитованием, экономическая активность, а также внешние факторы (мировая экономика, валютный рынок).
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