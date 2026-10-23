Химки реализуют стратегию губернатора по развитию малых производств

Малый и средний бизнес сегодня формирует почти треть экономики Подмосковья. В своем недавнем обращении губернатор Андрей Воробьев подчеркнул: ключевая задача региона — обеспечить предпринимателей готовыми площадками и инфраструктурой, чтобы путь от идеи до запуска производства занимал считанные месяцы. Химки активно включились в реализацию этой стратегии: в округе вводят в эксплуатацию первый промышленно‑складской комплекс формата Light Industrial — «МЕСТО развития», сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Уникальность площадки заключается в многофункциональности. В одном блоке предприниматель может разместить производство, склад, офис и шоурум. Благодаря близости к МКАД и жилым массивам комплекс уже стал востребованным среди резидентов.

«Формат Light Industrial — именно то, что нужно современному бизнесу, который ценит время и мобильность. Мы создаем условия, при которых инвестору не нужно тратить годы на стройку и согласования. В „Месте развития“ все инженерные сети и логистика уже готовы. Это позволяет МСП интегрироваться в экономику города максимально быстро, создавая новые рабочие места в непосредственной близости от дома для наших жителей», — отметил заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестиций Александр Морозов.

Сегодня промышленный каркас Химок — это не только признанные мировые лидеры, такие как НПО Лавочкина, НПО Энергомаш, МКБ «Искра» и МКБ «Факел», но и мощный сектор малого предпринимательства. На сегодняшний день в округе зарегистрировано 22 784 субъекта МСП, причем только в текущем году было создано 3 068 новых организаций.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев четко обозначил приоритет: поддержка тех, кто создает продукт и дает работу. Малый бизнес сегодня — это 2,1 миллиона занятых по всему региону в этом секторе. Развитие таких площадок подтверждает, что Подмосковье остается территорией роста. Мы создаем экосистему, где инновационные стартапы могут расти рядом с промышленными гигантами, получая все необходимые меры поддержки», — поделился депутат Московской областной думы Николай Томашов.

В Московской области для предпринимателей действует широкий спектр мер поддержки: льготные займы, субсидии на оборудование, льготная аренда и компенсация части арендных платежей. Формат Light Industrial позволяет запустить производство в среднем за три месяца. На территории Подмосковья уже работают восемь подобных площадок, где разместились 277 компаний, создав 4,5 тысячи рабочих мест. В Химках комплекс «МЕСТО развития» стал пилотным проектом такого масштаба, объединившим автономные блоки с возможностью адаптации под конкретные задачи бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.