В Наро-Фоминском округе обсудили перебои с отоплением дома № 51 в Селятине

Начальник территориального управления Владимир Матвеев 23 октября встретился с жителями дома № 51 в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. Вместе с представителями управляющей компании «Мальково» они обсудили перебои с отоплением и горячей водой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома № 51 в Селятине на встрече с начальником территориального управления Владимиром Матвеевым подняли вопросы перебоев с отоплением и горячим водоснабжением. Представитель управляющей компании «Мальково» пообещал до конца текущей рабочей недели устранить завоздушивание батарей и полотенцесушителей и восстановить их работу.

Участники встречи совместно осмотрели подвал и наметили сроки его уборки и дезинсекции. Работники управляющей компании также пообещали до конца рабочей недели устранить неисправность вентиляции в квартирах пятого подъезда.

Вопрос обустройства контейнерной площадки решили вынести на общее собрание собственников, чтобы учесть мнение всех жильцов. Все обозначенные проблемы взяли на контроль. После завершения работ планируется повторная встреча с жителями для проверки результатов и обсуждения дальнейших шагов при необходимости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.