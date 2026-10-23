В Шаховской после капитального ремонта открыли современный комплекс единоборств

Современный комплекс единоборств после капитального ремонта по народной программе «Единой России» открыли филиал Шаховского детского оздоровительного комплекса. Комплекс принимать до 100 воспитанников одновременно, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Строители провели полную реновацию фасада, заменили инженерные коммуникации и выполнили внутреннюю отделку помещений износостойкими материалами. Теперь в залах, полностью отвечающих требованиям безопасности, будут проходить тренировки по дзюдо, боксу и спортивной борьбе.

Мама одного из воспитанников Кристина Левина рассказала, что отремонтированный комплекс стал долгожданным для жителей.

«У меня сын занимается дзюдо, и раньше условия были действительно спартанскими — тесно и душно. А сейчас пришли в обновленный комплекс и приятно удивлены: залы огромные, светлые, дышится легко, а ковры и тренажеры — новые и современные. Отдельное спасибо за душевые и уютную зону ожидания для родителей: ждать ребенка с тренировки теперь одно удовольствие. Для наших детей в Шаховской это настоящий подарок», — сказала Кристина.

По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Владимира Вшивцева, для молодежи принципиально важно иметь доступ к спортивной инфраструктуре, отвечающей высоким стандартам.

«Народная программа формируется на основе запросов самих жителей. После масштабной реконструкции спортивный центр стал настоящей современной тренировочной базой, залы укомплектованы в соотвествии с самыми строгими требованиям к безопасности. Теперь здесь созданы идеальные условия для будущих чемпионов», — сказал парламентарий.

Директор спорткомплекса Ольга Короткова подчеркнула, что после обновления увеличилось количество желающих записаться в секции.

Всего в московской области за пять лет реализации народной программы «Единой России» построено 113 новых спортивных объектов, благодаря чему доля жителей, регулярно занимающихся спортом, выросла на 30%. В регионе активно развивается проект «Открытый стадион» — на 520 школьных площадках жители могут бесплатно тренироваться во внеурочное время. Кроме того, запущена пятилетняя программа капремонта, в рамках которой поэтапно обновят более 50 ключевых спортивных объектов. По новой народной программе планируют построить свыше 50 спортивных комплексов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.