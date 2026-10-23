Профессор прочитала врачам Солнечногорской больницы лекцию о диабете

Профессор Мария Сергеева-Кондраченко 23 октября 2026 года провела в Солнечногорской больнице занятие по профилактике и ведению сахарного диабета в преддверии Международного дня борьбы с заболеванием, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Профессор кафедры внутренних болезней Академии постдипломного образования ФМБА России Мария Сергеева-Кондраченко рассказала медикам о современных подходах к предотвращению осложнений диабета. Особое внимание она уделила профилактике диабета второго типа и ведению пациентов с установленным диагнозом.

«Сахарный диабет — это заболевание, с которым любой специалист сталкивается ежедневно и многократно, поэтому говорить о нем важно не только в преддверии 14 ноября. На конференциях терапевтического и хирургического профиля мы регулярно обсуждаем инновационные методы диагностики и лечения», — пояснила Мария Сергеева-Кондраченко.

Профессор подчеркнула, что своевременная диагностика и коррекция образа жизни помогают предотвратить инвалидизацию. Постоянное обновление знаний и их применение в клинической практике важны для профилактики тяжелых осложнений и качества помощи.

Научно-практические занятия в больнице проходят регулярно. Они помогают врачам следить за клиническими рекомендациями и внедрять современные методы лечения.

Лектор также рекомендовала портал «Про Диабет» (pro-diabet.ru), созданный экспертами НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России. Он содержит проверенные научные сведения об образе жизни и питании, помогая избежать сомнительных «народных методов». Ресурс предназначен для пациентов, людей из группы риска, их родственников и врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.