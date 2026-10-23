сегодня в 17:13

21 беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Средства ПВО уничтожили 21 вражеский беспилотник на подлете к столице. Враг пытался атаковать регион. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Первые атаки на столицу начались после 13:00. Из-за этого в аэропортах задержали сотни рейсов.

В Шереметьеве люди столпились в огромные очереди. Около десяти самолетов кружили в районе Москвы в ожидании открытия воздушного пространства.

Ограничения сняли ближе к вечеру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.