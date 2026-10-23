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Около 10 самолетов кружат над Москвой: воздушное пространство закрыто

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Около десяти самолетов кружат в районе Москвы в ожидании открытия воздушного пространства, сообщает SHOT.

Речь идет про авиарейсы из Антальи, Минска, Нарьян-Мара, Дубая, Новосибирска и Петербурга. В настоящее время они находятся в зоне ожидания.

Все аэропорты Московского региона временно не принимают и не отправляют самолеты из-за возможной атаки беспилотников.

Всего в аэропортах задержаны 117 рейсов. В аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога. Здесь задержаны 79 рейсов на вылет и прилет. В аэропорту Внуково перенесли вылеты 29 лайнеров. Еще девять задержек зафиксированы в аэропорту Домодедово.

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