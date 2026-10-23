Во Фрязино открыли эндокринологическое отделение Щелковской больницы

Эндокринологическое отделение круглосуточного пребывания начало работу в стационаре имени М. В. Гольца Щелковской больницы во Фрязино. Здесь помогают пациентам с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом и его осложнениями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новое отделение оснащено современным оборудованием для обследования пациентов с эндокринными заболеваниями. Врачи проводят специфические тесты и лабораторные исследования, по результатам которых подбирают лечение.

«Эндокринологические патологии требуют регулярного контроля состояния пациента и своевременной коррекции терапии. В отделении для этого созданы все условия», — пояснила заведующая отделением Оксана Шубина.

Нарушения в работе эндокринной системы влияют на весь организм, поэтому к лечению пациентов нередко привлекают кардиологов, офтальмологов, гинекологов и хирургов. Такой междисциплинарный подход позволяет добиваться лучших результатов.

Особое внимание уделяют профилактике и обучению пациентов. Каждое утро для желающих проводят лечебную зарядку. В отделении предусмотрено специализированное питание с низким содержанием углеводов. Раз в неделю проходят лекции о здоровом образе жизни и самоконтроле.

Направление на госпитализацию можно получить у терапевта или эндокринолога в поликлинике по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.