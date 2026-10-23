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В Шаховской открыли спорткомплекс после капитального ремонта

Шаховской детский оздоровительный комплекс на 1-й Советской улице открылся 23 октября после масштабной модернизации, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спорткомплекс «Шаховской ДОК», построенный в 1983 году, обновили для тренировок, занятий физкультурой и соревнований. В секциях бокса, дзюдо и борьбы здесь занимаются около 200 спортсменов.

При капитальном ремонте обновили кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, окна и двери, выполнили внутреннюю отделку.

В универсальном спортивном зале площадью более 513 кв. м установили боксерский ринг и татами для занятий единоборствами. Также в здании оборудовали тренажерный зал, четыре раздевалки, шесть душевых, девять санузлов и медицинский кабинет для массажа. Для организации тренировок предусмотрены административные кабинеты и помещения для хранения инвентаря.

Капремонт выполнили по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Развитие и модернизация спортивной инфраструктуры региона соответствуют целям государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.