Жителям Подмосковья объяснили разницу в начислениях за жилищные и коммунальные услуги

Жилищные и коммунальные услуги оплачиваются по разным правилам: тарифы на ресурсы утверждает региональный комитет, а плату за содержание жилья определяют собственники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Коммунальные услуги — это поставка воды, электричества, газа и тепла. Объем потребления определяют по приборам учета или нормативам. Тарифы утверждает комитет по ценам и тарифам Московской области. Собрание собственников не может их изменить.

Жилищные услуги включают содержание, обслуживание и ремонт общего имущества дома: уборку подъездов, ремонт лифтов, содержание крыши, текущий и капитальный ремонт. Размер платы за содержание жилого помещения собственники определяют на общем собрании. Если решение не принято, действует муниципальная ставка.

Расчеты могут проходить через управляющую компанию, которая собирает средства и перечисляет их поставщикам, либо по прямым договорам собственников с ресурсоснабжающей организацией. Во втором случае жители платят непосредственно поставщику ресурса.

Большинство обращений по вопросам ЖКХ, в том числе коммунальных услуг, можно направить в управляющую организацию или товарищество собственников жилья. По вопросам начислений при прямом договоре следует обращаться к ресурсоснабжающей организации.

Узнать исполнителя услуг и проверить наличие прямых договоров можно онлайн. В приложении «Госуслуги Дом» доступны электронные квитанции, протоколы общих собраний и реестр обслуживающих дом организаций. Там можно изучить детализацию начислений и направить официальное обращение ответственному исполнителю без визита в офис.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.