Рюкзаки, чемоданы, толпа: обстановка в аэропорту Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево пассажиры с чемоданами и ручной кладью стоят в длинной очереди и ожидают дальнейшей информации, сообщает РЕН ТВ .

На видео из воздушной гавани показаны огромные очереди в аэропорту, слышна речь на разных языках. Многие стоят вместе с детьми.

Расписание рейсов корректируется из-за ограничений, которые вводились в аэропорту днем во вторник.

После отмены сигнала «Воздушная тревога» пассажиры стали возвращаться из укрытий в терминалы. Сотрудники аэропорта помогают им с перемещением и предоставляют необходимую информацию.

В Шереметьеве объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию. Столичные рейсы принимали на своих аэродромах разные российские воздушные гавани. Около 10 самолетов кружили над Москвой.

В пресс-службе аэропорта отметили, что все сотрудники воздушной гавани и авиакомпаний находятся на рабочих местах. Авиакомпании корректируют расписание полетов.

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