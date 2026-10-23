В Жуковском продолжают капремонт городской больницы

В проверке вместе с Андроником Паком участвовали представители Минстроя Московской области, прокуратуры, городские депутаты и общественники.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж дверей, работы по электрике, установке сантехники, отопления и вентиляции. Заменен пассажирский лифт, производится его пуско-наладка», — прокомментировал Андроник Пак.

Капремонт охватывает подвал и первый–шестой этажи главного лечебного корпуса. Работы идут в блоках реанимации, гнойной хирургии, хирургического и травматологического отделений, операционном блоке, отделении сердечно-сосудистой хирургии и пищеблоке. Завершение ремонта запланировано на 2027 год.

В Жуковском также капитально ремонтируют детскую поликлинику на улице Дзержинского. Ранее завершили капремонт городской поликлиники: здание полностью обновили, для учреждения закупили новую мебель и оборудование.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.