В Балашихе почтили память погибших воинов спецназа

Памятная акция ко Дню войск спецназа прошла 23 октября в Балашихе у памятника Воину сил специального назначения, обладателю крапового берета, отдавшему жизнь во имя Родины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии участвовали депутаты Мособлдумы Александр Толмачев, Николай Говричев и Андрей Лазарев, Герой России, президент ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, Герой России, руководитель Балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев. К ним присоединились депутаты горсовета, активисты «Молодой Гвардии», юнармейцы и школьники округа.

«Бойцы спецназа — это люди особой закалки. По первой команде они идут туда, где опасно, где люди попали в беду — даже в тыл врага — и выполняют задачи, не под силу обычным воинам», — сказал Сергей Лысюк.

Мемориал посвящен военнослужащим сил специального назначения и бойцам, заслужившим право носить краповый берет, которые погибли при исполнении воинского долга.

«В Балашихе бережно хранят традиции, благодаря которым память о героях остается живой: она — в памятниках, в названиях улиц и скверов, в турнирах и памятных мероприятиях», — отметил Александр Толмачев.

Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Памятник торжественно открыли 3 октября. Его установили при поддержке совета краповых беретов в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.